Jean-Michel CRINE

Je dispose d’une double expérience dans la gestion & l’analyse des risques, j’ai pu dans ce domaine travailler en étude :

AMDEC : Eurotunnel et DGA (chaine de commandement et vulnérabilité de celle-ci)

SDACR : Direction de la sécurité civile : Pilotage du projet, analyse fonctionnelle,

Interviews, études, cahier des charges, Détermination des risques et analyses,

Evaluation des risques et classification, Mesures de sécurité et suivi,

Réalisation du logiciel spécifique avec interface cartographique,

Contrôle et documentation (Elaboration du schéma Départementale d’Analyse et de couverture des risques informatisé)

Je dispose pour ce projet d’une lettre de félicitations pour services rendus du Directeur de la Sécurité Civile et l’Installation réussie du produit logiciel résultant des travaux dans 90 départements.



Dans ces différents cadres, j’ai pu travailler sur les grilles d’évaluations des risques (matrices) et contribuer à la réalisation d’un logiciel dans ce domaine. J’exploite maintenant cette expérience dans la conduite de mes projets d’intégration ERP.

Et d’une expérience avérée sur SAP, de plus de 10 ans dans l’implémentation de ce produit, aujourd’hui, je travail avec SAP France pour la mise en œuvre de compétences spécifiques dans ce domaine, mais aussi sur des missions de Direction de projet ou d’expertise.



Mes compétences :

SAP

Business development

Analyse de risque

Gestion de projet

Management

Environnement

Sécurité

Santé

Marketing

Communication