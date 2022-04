Jean-Michel DACOURY-TABLEY

J'ai fondé UPAFRIC en mai 2013. Avant cela, j'ai été pendant 9 ans au Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), structure sous tutelle de la Présidence de la République, chargée de promouvoir et de faciliter l’investissement. J'y ai successivement occupé les postes de chargé d’études à la Direction de la Promotion des investissements, de Chargé de Mission à la Direction de l’Identification et de la Recherche de l’Investisseur puis de Chef de la Cellule d’Optimisation des Relations d’Affaires.



A travers les postes et fonctions occupées au sein de la ligne hiérarchique du CEPICI, j'avais pour activités : l’organisation des missions de prospection économique en Côte d’Ivoire comme à l’étranger ; la promotion de l’environnement, des opportunités et projets d’investissements de la Côte d’Ivoire ; la mise en relation des promoteurs locaux et des investisseurs étrangers.



C’est ainsi qu’entre 2004 et 2012, j'ai participé à des actions de promotion de la Côte d’Ivoire à l’étranger telles que l’information des milieux d’affaires camerounais sur l’environnement des affaires ainsi que les opportunités d’investissements qu’offre la Côte d’Ivoire (novembre 2012) ; la participation aux travaux de la Commission Coopération Economiques et Financières lors de 2ème Session de la Grande Commission Mixte de Coopération Ivoiro Guinéenne (avril 2012).



J'ai également participé à la mobilisation des opérateurs économiques ivoiriens et à l’organisation des rencontres B to B au 1er Forum International des Investisseurs et Opérateurs Economiques de la Diaspora à Philadelphie (février 2009) ; lors de la Commission Mixte de Coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Iran (novembre 2007) et pendant les Journées de Promotion de la Côte d’Ivoire en Chine (juin 2007).



Avant d'intégrer le CEPICI, J'étais Responsable d’Agence chez Orange Côte d’Ivoire.





Mes compétences :

L’accompagnement des entreprises

L'organisation des missions de prospection économi

La création des connexions d’affaires