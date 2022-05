Martine DACOURY-TABLEY

Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette, j'ai obtenu mon Diplôme d’Etat d’Architecte le 10 juillet 2013. A l’occasion de mes stages, j’ai pu acquérir des échanges enrichissants dans les domaines de la conception de logements et de l’aménagement paysager. Par ailleurs, j’ai fait l’option, durant mes études, d’approfondir mes connaissances dans la construction durable et bioclimatique dans le but de promouvoir plus tard, la conception bioclimatique dans mon pays d’origine la Côte d’Ivoire où ce domaine peut être une solution aux problèmes de coûts et de bien-être dans le logement.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Urbanisme

Archicad

Architecture

AutoCAD

Google Sketchup

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Développement durable

Microsoft Office

Microsoft Publisher

Illustrator CS 4