Jean-Michel DARRÉMONT

Je pratique la musique depuis mon plus jeune âge. Piano, guitare, basse, violon, percussions, électronique, informatique, mandoline, ukulele, flute balinaise, voix, ingénierie du son, composition, production, peu de domaines que je n'ai explorés avec passion. On peut dire aussi : multi-instrumentiste.

C'est après des études de Musicologie à Paris VIII puis de composition et d'orchestration à l'École Normale de Musique de Paris - Alfred Cortot que je me suis vraiment engagé professionnellement dans la composition et son corollaire, la production.

Après quelques prix et festivals internationaux, (Pierre Shaeffer 2007 Pescara - Italie, Seoul International Computer Music Festival 2009, International Computer Music Conference - Copenhagen - Danemark), après des bandes sons pour des organismes reconnus (Centre National des Arts du Cirque - Châlons en champagne - 2003) et quelques années professionnelles comme technicien du son dans des théâtres prestigieux ( Opéra de Paris, Comédie Française 1985-1997) je suis aujourd'hui, à plein temps, compositeur et producteur dans des domaines aussi variés que les films, les documentaires, la danse, l'événementiel, le cirque, le théâtre, la comédie musicale… avec pour seules règles, la curiosité, l'enthousiasme et la ténacité.



Mes compétences :

Production musicale

Ingénierie du son

Composition musicale