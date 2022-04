Jean Michel DAVID

Professionnel de la communication depuis plus de 15 ans, notamment dans le domaine de l'entertainment, j'ai co-fondé en 2006 ma propre agence de communication et promotion. Une expérience enrichissante et passionnante tant sur le plan personnel que professionnel.



Initialement orientée dans le domaine du cinéma et des produits culturels, nous avons diversifié notre offre et nos services au gré de nos rencontres (notamment par viadeo) et des demandes spécifiques de nos clients.

Street markeking, merchandising, print, achat d'espace, création visuelle ou mailing sont autant de services que nous proposons désormais à tous les secteurs d'activités en complément de nos offres cinéma.



Une petite visite sur notre site internetArray vous fournira de plus amples renseignements.



Toujours à la recherche de nouveaux défis et d'opportunités, n'hésitez pas à me contacter pour partager nos expériences, répondre à vos besoins, échanger des idées. Nul doute que nous trouverons un terrain où nous pourrons nous rejoindre.



A bientôt.



jmdavid@cinequation.fr



Mes compétences :

Achat

Achat d'espace

Cinéma

Franchise

Marketing

Merchandising

Promotion

Publicité

street marketing