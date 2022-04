Jean Michel DECLERCK

Depuis 2010 je suis salarié d'INEXIA , j'ai débuté comme Surveillant technique des installations électriques en maintenance signalisation

J'ai participé aux travaux de modernisation et électrification Hazebrouck-Calais dans le cadre du Tunnel Sous la Manche.

J'ai évolué au sein de l'entreprise SNCF dans le cadre de l'Agecif par un BTS électrotechnique auquel j'ai éffectué un stage à Eurotunnel Calais

J'ai participé également aux travaux de la LGV CTRL1 en Angleterre pour la filiale d'ingenierie SNCF Systra



Mes formations acquises au sein de la SNCF ont été:

Formations initiales en signalisation: PRS,notionPRCI,CDV ITE et UM71, BAL 78,83 , KVB analogique et numérique, PN SAL2/SAL4,télésurveillance



Formations Exécutions/Assurance Qualité dans les travaux de signalisation et de vérifications techniques



Formation Alizet, TVM 430,DBC...