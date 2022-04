Jean-Michel DELAPLAGNE

Fondateur du groupe d'Enseignement Supérieur IPAC en Pays de Savoie et à Genève (1700 étudiants - 5 établissements - 1 école en e learning - 50 universités partenaires dans le monde - Concepteur et distributeur de programmes éducatifs de niveau Bachelor et MBA en France et dans le monde - Expert des questions de formations et d'éducation.



Président de la Société Haute-Savoie Demain - Société de capital développement à vocation régionale. Proche des entrepreneurs et de leurs projets au service de l'économie des Pays de Savoie, HSD accompagne depuis 35 ans la vie des entreprises en création. Quelques réussites de sociétés ayant bénéficié du soutien de HSD : NSI (multiplexage filiale du groupe Altran - Datapixel (Machines de contrôle de fibre optique) - Boost (Cloud Computing).



Président fondateur d'Alpes Léman Angels en 2008/2009 et en 2013/2014 - Membre élu au Bureau de la CGPME 74



Anciennement Président du Conseil de Surveillance de Sopreda (groupe de presse économique régionale)







Mes compétences :

Education

Ingénierie de formation

Formation professionnelle

Création d'entreprise

Presse

Capital risque