Benoit SAUVAGE

Cokoon Box met à disposition de vos salariés un service de conciergerie dans des consignes installées dans le hall des entreprises et accessibles 24h/24.



Vos salariés peuvent ainsi recevoir leurs colis personnels sans déranger l'accueil et les récupérer en sortant du travail et ce quelquesoit l'horaire. En plus de la réception des colis en provenance des sites e-commerce, nous proposons des services en lien avec les commerçants de proximité : pressing, cordonnerie, fleurs.



