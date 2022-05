Mickael FLECHE

Directeur régional depuis 2013 , mes principales missions sont :



* Déterminer les priorités de l’agence et déployer le plan d’actions commerciales et de communication ;



* Partager, suivre et piloter les objectifs collectifs et individuels de l'agence ;



* Accompagner et faire monter en compétence mes collaborateurs (2 chargés de clientèle entreprises et 2 assistants commerciaux)



* Assurer la gestion du risque et le respect de la conformité au sein de l'agence (respect des procédures, prise de décision dans sa délégation, analyse globale du risque) ;



* Veiller à la qualité et la conformité du traitement des opérations administratives ;



* Développer les partenariats avec les organisations professionnelles de la région.



Mission particulière :

* participation au lancement de l'activité promotion immobilière avec la 1ère opération de BTP Banque réalisée à Dijon.



Résultats obtenus :

- progression du PNB de l'agence de 15% par an depuis 2 ans, dans le respect de la politique de risque.

- taux de pénétration atteignant 20 à 30% selon les départements.



Mes compétences :

Développeur

Chargé d'affaires

Finance

Suivi clientèle

Management

Analyse financière