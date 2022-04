Benoit SAUVAGE

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que coordinateur de projet en Business Process Outsourcing.



Je sais être pro-actif au sein d'une équipe, indépendant, énergique et toujours à la recherche de nouveaux défis.



Je parle couramment l'anglais et l'espagnol, je parle aussi italien à un niveau professionnel. J'apprécie particulièrement travailler dans un environnement dynamique et multiculturel.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en m'écrivant à sauvage-benoit@hotmail.fr.



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Gestion événementielle

Communication externe

Community management

Organisation d'évènements

Coordination de projets

Gestion de projet

Analyser et améliorer les performances

SAP

Analyse de données

Business Process Management

Optimisation des process

PRINCE 2