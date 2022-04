Jean-Michel DELETTRE

Chef de projets informatiques classiques, en SSII, PME, j'ai évolué en 2001 vers le développement multimédia et Internet. J'ai co-fondé en 2004 Free-works.Org (association 1901) à l'origine de softs libres et gratuits comme FlashMyAdmin d'une part et ayant d'autre part une activité commerciale sous l'enseigne pixaline.net.

Je suis spécialisé dans le développement d'applications Html5/Haxe-Js et Php/MySql multiplateformes : web, mobiles et bureautiques.



Mes compétences :

Flash

Php

ActionScript 3

Internet

Mobile

JQuery

HTML 5

CSS 3

XML

Haxe

XHTML

JavaScript

MySQL

Web

Programmation orientée objet