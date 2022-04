Jean Michel DELORME

De formation technique et polyvalente en mécanique générale de précision, axé sur la programmation de commande numérique langage Fanuc

Je me suis diriger vers une formation de Technicien réseaux et telecom en entreprise de niveau 3 afin de rediriger mes compétences sur des secteurs industrielles et administratif pour un déroulement de carrière



Mes compétences :

Assistance utilisateurs

Infrastructure TCP- IP TCP IP - A

Mise en œuvre accès VPN Windows et Linux

Téléphonie ip

Déploiement Logiciels

Réseaux et système Windows

Infrastructure internet

Montage Et Remontage Matériel Des Ordinateurs