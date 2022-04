Jean-Michel DELORME

Passionné d'informatique depuis mon plus jeune âge, j'ai fait en sorte que mes études aillent dans ce sens. Chose que j'ai réussie en travaillant pour le compte d'une entreprise mondialement connue et en ayant établi des relations avec d'autres grands groupes bancaires et de transport.



Je suis à l'écoute et disponible afin de guider mes collègues sur des points qui peuvent être bloquants.



Mes compétences :

Support client

Formation

Analyse

Négociation

Gestion de projet