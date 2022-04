Jean-Michel DELZENNE

Vingt années d'expérience m'ont permis de développer ma créativité et mon savoir-faire aussi bien technique, qu'artistique dans la création de tissus d'ameublement et d'obtenir le titre de Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie Tissage et Tissage sur Soie.

Aujourd'hui diplômé d'État en décoration d'intérieur, j'interviens sur l'embellissement des espaces privés et des espaces publics afin de les valoriser .Pour cela, je propose des prestations partant de simples conseils à domicile à la réalisation de projets en passant par la conception de plans ou de représentations 3D afin de visualiser le futur projet.



Mes compétences :

Tissage

Création

Décoration intérieure

Ameublement

Infographie

Stylisme

Design

Textile

Décoration