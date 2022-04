Ingénieur Patrimonial, passionné par mon métier je suis responsable d'une clientèle de particuliers et dirigeants d'entreprise à l'UFF à l'agence de Lyon Sud .J'accompagne les clients en leur donnant un conseil personnalisé et adapté à leur situation par la mise en place de solutions patrimoniales en gestion privée.



Me contacter:

06 13 06 78 37

Jean-michel_demoliere@uff.net



Mes compétences :

Holding

Société Civile

Démembrement de propriété

Transmission d'entreprise

Immobilier d'entreprise

Assurance vie