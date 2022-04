Jean-Michel DEVAUD

J'ai débuté ma carrière en 1992 en tant que technicien de maintenance.

Très vite attiré par l'organisation et le pilotage, j'ai opéré un virage dans ma carrière au bout de 6 ans pour prendre la responsabilité d'une équipe technique.

En 2000, j'ai pris en charge des responsabilités opérationnels en sein d'un département méthodes et qualité.

Fort de plusieurs expériences réussis dans la gestion, le suivi et le développement des activités techniques sur le terrain, j'ai orienté ma carrière vers un poste de responsable opérationnel de compte clients régionaux.

En 2007, suite au rachat des activités maintenance et installation techniques de l'entreprise dans laquelle j’exerçai mon activité, je me suis vu confier la mission de responsable opérationnel de compte client national.

Après la mise en place et le développement d'outils et de moyens de suivi, puis la prise en charge de plusieurs comptes client, j'ai orienté ma carrière vers la chefferie de projets.

Actuellement en poste en tant que chef de projets orienté services, mon expérience du terrain, ma connaissance des contraintes et différents contextes client me permettent de piloter plusieurs projets client en parallèle.

Mon expérience du management me permet d'établir les liens et la coordination avec les constructeurs, les équipes commerciales, les consultants, les responsables techniques et les ressources terrain pour délivrer au client le service attendu en conformité avec les critères et objectifs de qualité, de profitabilité et de satisfaction réciproque.

Un projet, quel qu’il soit, doit répondre à une attente clairement définie, et produire à court, moyen et long terme, des bénéfices sur tous les points du vue du périmètre initial.

Ce sont ces engagements que je m'attache à réaliser à chaque nouveau projet et sont les sources de ma motivation au quotidien.



Mes compétences :

Gestion

Responsabilité

ITIL

IT

Android

Organisation

Informatique

Windows

SSII

Management

PRINCE 2