Jean Michel DIAS

Responsable d'exploitation au sein d'une équipe de 10 chargés d'affaire, mon rôle est de coordonner mes équipes vers la réussite de leurs missions autour de leurs clients et des 600 salariés dont ils ont la charge. De nature généreux et de bonne humeur, j'aime le travail bien fait. Ce qui me permet de partager mes 16 années d'expérience au profit de mes collaborateurs .