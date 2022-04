Sylvain POY est un expert en Qualité Sécurité Environnement et RSE.



Son approche particulière est basée sur la simplicité, le bon sens et la gestion des risques au contexte de l’entreprise.



Sa vision pragmatique associée à sa qualification d’auditeur de certification, permet de bénéficier de préconisations et d’outils à la portée de tous les collaborateurs.



Mes compétences :

RBUE

FSC

PEFC

ISO 14001

Legalité Bois

OHSAS 18001

Audit

ISO 9001

ISO 22716

Gestion de projet