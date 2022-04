Jean Michel DIDOU

Aujourd'hui à la retraite, je me suis mis à la pratique de la photographie en "amateur" ; étude de l'écriture d'un livre composé de textes et de photos en noir et blanc ET en couleur. Pour ce projet, je suis à la recherche d'un éditeur qui accepterait de m'apporter son éclairage quant aux modalités à suivre pour l'édition et la publication. Merci d'avance à celles et ceux qui m'apporteront leur soutien ou me mettraient en relation avec une - ou des - maison (s) d'édition.



Vous pouvez avoir un aperçu de mon premier "photo book" en suivant le lien : http://blur.by/1umbvQn



N'hésitez pas à y laisser un commentaire et à me faire part de vos ressentis. De même si vous avez des suggestions ...



Mes compétences :

Aide à la personne

Accompagnement de formations

CV et letttres de motivation

Relecture / Correction / Mise en forme documents

Networking

Social networking

REIKI Maître praticien depuis 2015