Jean-Michel DIGNE

- 33 années d’expérience dont 18 au sein du Ministère de le Défense et 13 au sein des Service de Sécurité des Nations Unies, en Afrique, Asie, Europe et au Moyen Orient.

- Solide expérience de responsable dans la gestion des personnels, des matériels, des programmes et du budget.

- Capable d’offrir un savoir technique et un support sans faille à son équipe et à sa hiérarchie.

- Instructeur expert dans les domaines de la sécurité active et passive des personnes et des biens.

- Capable de fournir un service adapté à la demande de la clientèle et aux contraintes opérationnelles.

- Expert dans la réponse aux situations d’urgence et dans la gestion et l’analyse du risque.

- Bilingue, possédant d’excellentes qualités de rédaction et de communication.



Mes compétences :

SECURITE ACTIVE ET PASSIVE

CONTRE TERRORISME

PROTECTION RAPPROCHEE

MAITRE INSTRUCTEUR EN TECHNIQUES D'INTERVENTION PR

INSTRUCTEUR DE TIR DE COMBAT ET DE TIR DE DEFENSE

MONITEUR DE TIR NDS ENIT

CEINTURE NOIRE 1er DAN WSAD

CEINTURE NOIRE 1er DAN YOSEIKAN BUDO

EXPERT NIVEAU 5 SELF DEFENSE ANSD

INSTRUCTEUR NIVEAU 4 SELF DEFENSE PRO ANSD

INSTRUCTEUR SELF DEFENSE POUR FEMMES ANSD

INSTRUCTEUR SELF DEFENSE CONTRE ARMES BLANCHES ANS