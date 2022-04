Julie LOUBET

Persévérante et organisée, j'aime à m'impliquer et à atteindre les objectifs qui me sont fixés.

Ma capacité d'analyse me permet de m'adapter à tous produits pour en expliquer clairement les atouts.

Maturité et capacité à prendre mes responsabilités font de moi un élément fiable et digne de confiance.

Gérer dans un souci constant de rentabilité, fixer des objectifs commerciaux et les réaliser sont les missions que je sais mener à bien.

Arrivée par hasard au sein de la grande distribution, j'y suis restée par passion.



Mes compétences :

Prise de parts de marché

Atteinte des objectifs commerciaux et économiques

Contribution au développement de l'image professio

Démarche des prospect et les faire devenir clients

Visite des clients faiblement achetant pour dévelo

Accompagnement du client

Entretien de la relation commerciale avec le clien

Assure une veille concurrentielle

Promotion et valorisation du concept de l'entrepri

Analyse des besoins de la clientèle

Capacité d'adaptation

Maîtrise des techniques de vente

Micro marketing

Analyse de données statistiques

Tenue de fichiers commerciaux

Mise en place de plans d'actions commerciales et m

Création et gestion d'un portefeuille clients

Aptitudes relationnelles fortement développées

Esprit de conquête

Prise d'initiatives

Créativité et ténacité

Grande autonomie

Réactivité

Gestion des priorités

Capacité à prendre du recul

Excellente présentation