Sandrine LUCAS

Récemment titulaire du Bachelor Tourisme "Responsable d'activités et d'entreprises touristiques" obtenu à l'Institut Limayrac de Toulouse, je cherche actuellement un emploi dans le secteur du tourisme.



Je suis titulaire du BTS Ventes et Productions Touristiques et ai donc des connaissances sur le logiciel de tourismatique Amadeus



Amoureuse des voyages, mon rêve est de faire partager ma passion et de vendre et faire découvrir le monde.



Connaissant très bien la Californie et New York grace à un séjour récent de trois mois que j'ai effectué aux Etats Unis, je suis capable de vendre ces destinations et parle anglais couramment.



Je suis mobile sur la France entière



Mes compétences :

Agence de Voyages

Production

Production touristique

Tourisme

Voyages