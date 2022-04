Jean-Michel DIRINGER

Bonjour,



Je suis expert dans le déploiement de solutions informatiques pour des PME de moins de 100 personnes.

Depuis la réception du contrat jusqu'à la recette finale, je pilote et coordonne avec l'ensemble des acteurs, toutes les phases d'analyse, de développement, de formation et de validation.



Mes dernières années professionnelles m'ont permis d'acquérir d'une part une expertise sur la plupart des modules de l'ERP Microsoft Dynamics NAV, et d'autre part d'avoir une expérience qui me permet d'orienter et d'accompagner le client dans sa démarche de modernisation de son système d'information et de ses processus.



Mes domaines fonctionnels sont plus précisément la gestion des projets de services, le négoce, le CRM service, le CRM marketing, la production, la logistique et l'approvisionnement.



Mes compétences :

ERP

Gestion de projet

Microsoft Navision