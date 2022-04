Didier OCHSENBEIN

Spécialiste des technologies Microsoft (C# et VB.NET), MS SQL, mais aussi de leur mise en oeuvre dans des environnements variés:

- applications WinForms et Web

- Intégration de systèmes hétérogènes, notamment à base de services Web

- Workflows de processus (achats, gestion du personnel, suivit de documentations)

- systèmes de générations de document collaboratifs



Mais aussi en base de données (conception et tuning de shémas de base) pour MSSQL, Oracle et Sybase.



Mise en oeuvre de systèmes de gestion:

- Conception d'un module de gestion commerciale pour l'ERP d'EURINFO / IFS FRANCE (prospection, catalogue produit et pricing, suivit des commandes (réservation et valorisation, préparation, livraison, facturation,...), intégration en comptabilité (vers IFS COMPTA, mais aussi SAGE, EBP



Mes compétences :

CRM