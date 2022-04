Crée par Jean-Michel Dobel en 1989 , la S.A.R.L Dobel Jean-Michel France , réputée pour son sérieux.

Nous vendons les Marques HUSQVARNA,GLOBAL et réparons toutes les marques de machine à coudre familiale et industrielle.PFAFF, SINGER,TOYOTA,ELNA, BERNINA, HUSQVARNA ext...

Nous vendons aussi de la fourniture et des pièces détachées pour machine à coudre de toutes marques, ancienne comme moderne.

Nous proposons aussi du matériel de repassage à vapeur pour particulier et industriel de marque BIEFFE, LELIT,COVEMAT

Nous distribuons les marques de machine à coudre industrielle MITSUBISHI,DURKOPP ADLER, PEGASUS, HASHIMA ,GLOBAL, COVEMAT ext...



Email: sarl-jean-michel.dobel@orange.fr

Horaire Magasin:

Du Mercredi au Vendredi

De 9h à 12h et De 14h à 18h

Et le Samedi matin

De 9h à 12h



Mes compétences :

Couture

Repassage

Vapeur