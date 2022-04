Je suis Jean Michel DOH, Concepteur et Promoteur d'évènements.

Dynamisme, innovation et sérieux sont mes partages. j'ajoute toujours une valeur à mes évènements pour y apporter du prestige.j'adore les challenges et je suis plutôt épanoui dans les milieux à forte concurrence.

Mon Entreprise JM Events est spécialisée dans les domaines suivants:

- Conception et conduite d'Évènementiels

- Hôtesses et hôtes d’accueil

- Créations graphiques & publicitaires

- Production audiovisuelle





Mes compétences :

Initiative

Perseverance

Vision