Jean-Michel DOLLE

De formation ingénieur chimiste avec un doctorat en chimie, j'ai fait la première partie de ma carrière chez Total où j'ai occupé successivement des postes d’ingénieur en recherches développement, puis en unités de raffinage ( contrôle qualité, projet d’informatisation, métrologie, ordonnancement ).



A 40 ans ,j'ai rejoint le groupe américain Arco Chemical à Fos-sur-Mer où j'ai participé au démarrage d’un nouveau complexe pétrochimique en 1987

( ingénieur laboratoire-qualité puis ingénieur production ), puis j'ai pris les fonctions de Directeur Sécurité , Hygiène , Environnement, Qualité . Ma carrière me conduisit ensuite à Londres où j'étais entre autre responsable de la mise en place d’un programme européen de Manufacturing Excellence avec des audits en Europe , aux Etats-Unis et en Asie . En 1995 , j'ai rejoint Grenoble comme Directeur Opérations Europe d’un business dont la production s’effectuait principalement à Pont de Claix. J'ai participé activement à un projet d’investissement de 100 millions d’euros , en partenariat avec Rhodia, tout en gérant un contrat d’opérations complexe.

J'ai également eu des expériences dans des opérations de due diligence



Mes responsabilités en dehors de l’entreprise , notamment les mandats du Medef que j'ai exercés, m'ont donné une excellente connaissance du terrain dans des domaines très variés.



Mes fonctions récentes en tant qu'élu de la commune de Montbonnot et de la communauté de commune du Grésivaudan m'ont fait découvrir la problématique des collectivités locales , et tout particulièrement les enjeux économiques pour l'avenir.



C’est donc une longue expérience d’amélioration de performances industrielles et de management opérationnel dans des entreprises ou des organismes de culture différentes, ainsi que de simplification d'organisations ou de processus, que je me propose de mettre au service d’entreprises de toute taille ou d’organismes d’état.



J'ajoute que je suis parfaitement bilingue français anglais , avec des notions d'allemand de part mes origines alsaciennes.



Mes compétences :

Pétrochimie

Qualité

Supply chain

Sécurité

Production

Management

Environnement

Chimie

Performances industrielles

Innovation