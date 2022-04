Jean-Michel DOMINGUEZ

Mon parcours professionnel est imprégné d'expériences diverses et variées, mais le monde que j'ai choisi d'intégrer il y a longtemps déjà, est celui de l'entreprenariat.

Je crois que c'est surtout les rencontres entre personnes, qui façonnent un être au fil des années. Leurs personnalités, leurs idées, leurs conseils, leurs expériences, leurs compétences... Je pense avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai eu de la chance tout simplement.



Entrepreneur dans l'âme, mais surtout un pur spécialiste et un vrai technicien dans les domaines de compétences auxquels je me consacre, j'ai fondé VECTORIS en avril 2009 à Toulouse. Il s'agit d'un bureau d'études techniques en infrastructures routières (VRD). Notre objectif est d'optimiser les projets tant sur le plan technique que financier, afin de permettre aux maître d'ouvrages de pouvoir concrétiser leurs opérations dans les meilleures conditions.



Mes expériences m'ont conforté dans le choix d'une approche pluridisciplinaires des missions que nous menons, avec le concours de partenaires réguliers comme des architectes, maître d'oeuvre TCE, architectes paysagistes, environnementalistes, topographes, urbanistes, experts génie civil...



Mes compétences :

vrd

géomètre

travaux publics

Topographie

BTP

Numérisation 3D

Acquisition aérienne de données