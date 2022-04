Jean-Michel DOREY

Médecin responsable de la psychiatrie du sujet âgé et de la consultation mémoire du Pôle Est de l'Hôpital du Vinatier à Lyon / Bron



Médecin à la consultation spécialisée "trouble du comportement dans la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés" au Centre Mémoire Recherche et Ressource de Lyon ( CM2R)



Enseignant à la faculté Lyon 1 et Lyon 2



Activité de recherche avec avec comme thématiques:

- le vieillissement des pathologies psychiatriques,

- les liens entre personnalité et évolution comportementale des pathologies neurodégénératives

- les perturbations de la cognition sociale dans la maladie d'Alzheimer