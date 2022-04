Jean-Michel DOVE

Homme de terrain dont l’évolution et la réflexion sont le fruit d’une longue expérience.

Bilingue grâce à des études secondaires dans un pays anglophone, j’ai reçu une formation supérieure scientifique et technique dans une université française.

J’ai débuté dans l’informatique technique en concevant des systèmes temps réel sur mesure.

En tant que directeur informatique d’un centre de gestion agrée départemental, je me suis confronté à la gestion d’équipes, à la conduite de projets ainsi qu’à à la conception et à l’animation de cessions de formations à l’intention de nos clients. J’ai également complété et approfondi mes connaissances en obtenant le diplôme d’Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialité informatique.

Attiré par la diversité des missions, j’ai, par la suite, rejoint une société de conseil en technologies (informatique, mécanique et conception industrielle, télécommunications) dans sa phase de démarrage en tant que consultant. J’y ai développé mes aptitudes à la conduite de projets multiples, au management des équipes et des organisations.

La recherche de nouvelles approches dans la conduite des projets et des hommes qui y participent m’a conduit vers l’acquisition de nouvelles compétences en matière d'accompagnement, de formation et de management.

Ces trois dernières années, j’ai mis ces compétences en pratique dans l’accompagnement d’entrepreneurs, cadres, managers, coaches en formation et consultants vers l’atteinte de leurs objectifs de développements professionnels et personnels.

En parallèle, j’ai également construit et dispensé une offre dans la formation en communication, efficacité professionnelle et conduite de projets pour un public d’informaticiens.

Mon parcours me permet de vous apporter aujourd’hui une plus-value certaine basées sur mes compétences et ma méthodologie riche de toute mon expérience et de tout mon savoir-faire.

Mon but est d’enrichir la pratique et le quotidien de vos projets pour en faire une réussite, un exemple, une référence.

J’exerce en indépendant sous portage salarial, et je suis mobile sur la France et l’étranger, dans le management de projets, la formation et le coaching.





Mes compétences :

Management qualité

Communication

Conduite de projets

Systèmes d'informations

Management