Annick MONTOULIEU

« ..donne moi la force d’accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse d’en faire la différence »

Marc AURELE



L’accompagnement des PME PMI est désormais ma mission !

Et la vôtre, quelle est-elle ?



Relever les défis de l’entreprise, prises de décisions multiples : tel est le quotidien du dirigeant de PME PMI. Et chaque choix peut donner une orientation positive ou négative à son activité. La complexité de la direction d’une entreprise et la concurrence exacerbée vous obligent, en tant que dirigeant, à viser l’excellence dans différents domaines.



Et si vous aviez la possibilité d’accéder aux meilleurs services, jusqu’à présent uniquement réservés aux grandes entreprises, dans les domaines des achats, de la formation, du recrutement, et de la gestion ? Qu’en penseriez-vous ?



Mon rôle est d’accompagner les chefs d'entreprises de TPE-PME, de manière globale et selon un concept unique et novateur reposant sur la mutualisation.



Je propose un package de services et conseils, le Programme « BON SENS » qui permet à chaque dirigeant de faire face aux enjeux qui sont les siens, tout en respectant sa propre vision de sa société.



Si votre projet est :



- la définition d’une vision claire et objective de la situation à l’instant T, dans les 4 sphères vitales de votre société, afin de faciliter vos prises de décisions stratégiques,

- d’avoir accès aux conseils et services auxquels seuls les grands groupes peuvent prétendre jusqu’à présent auprès des fournisseurs,

- de croître à un coût très bas,

- de gagner du temps et de l’argent,

- et d’être soutenu dans le pilotage de votre société,



et si vous souhaitez diriger votre entreprise et être acteur de votre vie comme vous en rêvez vraiment, pourquoi ne pas nous rencontrer ?



Je vous propose d’être votre partenaire et de vous accompagner dans les différents domaines de fonctionnement de votre société.



N'hésitez pas à me contacter !

Bonne journée.



Mes compétences :

Atteinte d'objectifs

Autonomie

Formation

Leadership

mutualisation

Stratégie