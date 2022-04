Brigitte SINET

A 1 pas du succes...



La vocation de mon cabinet est de fournir aux Dirigeants, managers une stratégie de réussite pour atteindre des objectifs et réaliser des projets personnels et professionnnels extrêment élevés en veillant à l'équilibre et au bien être des personnes.



90% des dirigeants de PME/PMI n'ont pas suivi de formation métier;lorsqu'ils en ont une, créer un lien et une motivation suffisante pour mettre les équipes en mouvement reste difficile.



Quel manager n'a pas subi la pression de la performance à tout prix? En temps de crise difficile de mobiliser le meilleur de soi rapidement d’entrainer ses équipes.





Les interventions intègre les 3 piliers : savoir-faire, savoir-être et stratégies nécessaires pour être dirigeant.





* Coaching de dirigeants et de managers (individuel, équipe, team building)



* audit des pratiques managériales et Conseils



* Formation des dirigeants et managers (management initiation - perfectionnement - manager coach - leadership - efficacité professionnelle)







Une formation aux neurosciences motivationnelles pour garantir une approche cartésienne de la motivation, des attitudes et habitudes managériales.



Un partenariat avec coaching city et APC management permet une veille permanente et une supervision des contenus.



Les garanties apportées par mon cabinet dans ses pratiques sont :



Une certification de coach-up institut.

Un code de déontologie.

Une affiliation à une association nationale de coachs.

Un engagement anti-secte auprès de la mission interministérielle de lutte contre les pratiques sectaires.

Une supervision des pratiques de coaching.

Un niveau master coach(niveau permettant de pratiquer le développement personnel des professionnels de la relation d'aide).



2 mémoires de fin d'études sur le coaching comme facteur de pérennité et la performance des entreprises.



Mes compétences :

Audit

Coaching

Compétence Managériale

Développement personnel

Développement professionnel

Entrepreneurship

Formation

Leadership

Managériale

Neurosciences

Stratégie