J'ai eu la chance pendant plus de 20 ans d'avoir un parcours professionnel particulièrement riche et exaltant à l'international me consacrant au développement de nouvelles technologies dans l'informatique, les télécoms et Internet, et participant au démarrage de nombreuses filiales à l'étranger, en Afrique de Sud et en Europe de l'Est.



Expérience étendue dans les domaines des communications de données, mobile et services à valeur ajoutée tels que Datacenters, Cloud, Hébergement, Applications Mobiles VoIP, Transit IP, Global Ethernet, MPLS/IP VPN, VoIP, ToIP, lecture de contenu en continu.



Très à l'aise dans des environnements multiculturels et complexes je suis capable de faciliter les relations entre des équipes et des personnes venant de différentes nationalités.



Pour moi les principales qualités sont l'intégrité et la confiance. Je fais tout mon possible pour que les valeurs éthiques passent toujours en premier dans tout ce que je fais.



Actuellement je travaille pour Manx Telecom, opérateur Télécom à l'ile de Man, et developpe leur nouveau portefeuille de services Cloud ( Cloud Computing, Cloud Store & Share, Cloud Backup, Cloud Desktop, Cloud Big Data)



Vous pouvez me contacter au 06.89.45.69.32 ou +44 7624 39 22 88 ou par email didier@lucotte.org



Mes compétences :

Formateur

Intelligence collective

Coaching individuel