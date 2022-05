Vincent DROUOT

1/ Formateur logiciels de publication numérique (Digital Publishing) : http://www.vincentdrouot.fr

• Formateur au métier du Digital Publishing (outils et stratégies)

• Formateur Quark AppStudio publication sur tablettes

• Démonstrateur de Quark Publishing Platform, solution de publication dynamique multicanal

(Print, Web, Tablettes et mobiles)

• Formateur certifié Aquafadas solution AVE Publishing v2.0 sur InDesign et QuarkXpress

pour la publication sur tablettes (iPad, Androïd et ViewerWeb).

• Formateur WordPress : Création, gestion, personnalisation, extensions et templates.



2/ Formateur de QiGong en entreprise : http://www.kosmos-formation.com

• Gestion du bien être entreprise

• Comment se ressourcer rapidement en énergie

• Amélioration de la rentabilité

• Approches issues des arts martiaux externes et internes :

- QiGong - Do In - Aïkido - Kendo - Méditation directe



3/ Formateur Spirale Dynamique

• Bases de l'évolution des niveaux de valeurs dans l'histoire

• Application à la notion de niveau de culture d'entreprise

• Le Manager par les valeurs

• Le Marketing par les valeurs



3/ Consultant en communication Cradle to Cradle

• Imprimerie certifiée Cradle to Cradle

• Conseil en communication suivant le concept C2C



Mes compétences :

Aquafadas - AVE publishing

Formateur consultant

Wordpress

Méditation

Qigong

MacOS X

Keynote

Photoshop

Filemaker pro

Powerpoint

Quarkxpress

Formateur

Écologie

Application iphone

Développement durable

Ecommerce

Écologie industrielle

Ipad

Eco conception

RSE

Digital

Iphone

Mac OS X