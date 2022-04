Brunet FRANCOIS

Chargé de promotion du musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine (Aube)

Directeur de la communication d'une Ville et collaborateur de cabinet après avoir été attaché culturel, responsable de jumelage, du tourisme... mais aussi journaliste en PQL.

mon intérêt porte sur :

- les passerelles public-privé notamment dans les secteurs de : énergie, nucléaire, environnement (eau, déchets) transport logistique

- les médias pro et la presse auto

- le conseil en agence

- l'action culturelle en collectivité ou fondation

- le lobbying et travail en réseau

- l'immobilier et foncier



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Automobile

Communication

communication presse

Développement durable

Média

Presse