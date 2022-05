Vincent DROUOT

Ingénieur en Informatique Industrielle et Instrumentation, et doté d'un BTS CIRA, j'ai développé une forte expertise technique dans le domaine de l'instrumentation et des systèmes de contrôle de procédés industriels.

J'ai passé une dizaine d'années à mener de nombreux projets pluridisciplinaires avant de m'orienter vers le management.

Depuis 2000, j'ai eu l'opportunité de manager le service travaux neufs, avant de superviser de 2 unités de production du site (6 ans), Durant cette période, j'ai mené 3 projets six sigma green belt qui ont abouti à économiser plus de 600 k€ par an.

j'ai fait un passage de deux années dans le domaine de l'amélioration continue. Cela m'a permis de découvrir puis de participer au déploiement du très performant Système de Production DuPont sur notre site. C'est un système intégré d'amélioration continue qui utilise de nombreux outils dont Lean, 6-sigma, et bien d'autres outils permettant de valoriser l'humain au coeur du projet. En 2012, après avoir été certifié Black Belt en Amélioration Continue, la Direction m'a confié la responsabilité d'un grand secteur de production de notre usine, qui rassemble l'ensemble des formulations et lignes de conditionnement de fongicides et insecticides solides.



Mes compétences :

LOPA

Securite

Management de projet

Management

Instrumentation électricité

Snowboard

Ski

Responsable de production

Lean Manufacturing

Leadership

Amélioration continue

6 sigma

Cyclisme

APICS

manage l

Process Safety Management

Kaizen