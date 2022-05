Version complète et en anglais: fr.linkedin.com/pub/thierry-sandoz/19/ab9/250/



20 ans d'expérience en contrôle commande et gestion de projets industriels France et export.



Responsable de projets EIA (responsabilités commerciales et responsabilités de gestion de projets) après avoir été successivement: ingénieur d'application, leader technique, responsable produit et chef de projet automatisme -

CA des affaires gérées actuellement: de 100k€ à 3,5 M€



° Ingénieur diplômé (1994) ; Honeywell Eurotech Award (1997) ; Formation de Management (2014)

° Anglais: lu, écrit, parlé (capacité professionnelle complète) ; allemand: notions scolaires (étudié pendant 9 ans)

° Secteurs d'activité: pétrochimie, chimie, verre, nucléaire

° Double expérience: fournisseur SNCC (groupe international) et société d'ingénierie/intégration

