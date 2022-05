Louis Jacques BOISSON

Je suis associé, dans une société internationale dont l'objectif est le bien être optimal et l'autonomie financière de chacun.

J'ai été enseignant en aménagement paysager et gestion écologique et praticien en P.E.I. pendant 32 ans.

En parallèle, depuis 1983, j'ai suivi des formations en naturopathie et en M.T.C. et récemment en chamanisme, pour prendre en main ma santé.

Je donne des conseils dans ce domaine. Après 30 ans de recherche, j'ai mis au point le synchrophotonie : concept holistique qui aborde la personne dans sa globalité et qui propose à tout être de devenir l’auteur de son bien être.

J'enseigne le Qi Gong et des marches de l’Égypte ancienne dans des associations : A.M.C.E, Passions Énergies et Qi Gong et vitalité du bocage.

Créateur de Quiessens : Chemin vers le Bien Être, l'Autonomie et la Liberté.



Mes compétences :

Energétique

Enseignant

Naturopathie

qi gong

Compléments alimentaires

VDI