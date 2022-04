Catherine LEMAN

J'associe un bon discours technique autour du SI (infrastructure, software et service), un excellent relationnel et une bonne approche du management, mon profil est parfaitement en adéquation pour tout poste à responsabilité dans la gestion d'un contrat d'infogérance ou la gestion d'un équipe technique. Je suis dynamique et convaincante, alors n'hésitez plus, je vous intéresse, rencontrons-nous !



Mes compétences :

People Management

Organisationnel commerciale

Rédactionnelles et relationelles

Responsable d'équipe

Avant Ventes

Commercial