Jean Michel DUBOIS

743 rue de Fournes

59242 GENECH

06 83 79 95 55

jmidubois@gmail.com



Je suis un manager d'équipe en logistique:



-je conduis des projets de transformation et d’amélioration pour accompagner l’évolution stratégique de l’entreprise

-j'encadre et motive les équipes pour développer leurs compétences et atteindre les objectifs fixés par la direction

-je crée et suis des tableaux de bord et des indicateurs de mesure pour optimiser les performances.





Un parcours professionnel de 23 années d’expérience



- 7 ans au sein de différents secteurs d’activité (petite entreprise et milieu industriel) à des postes de manager, responsable relation client et responsable qualité fabrication.



- 16 ans à La Redoute dans le management d’équipe (30 personnes), l’organisation de service spécialisé en logistique et l’accompagnement au changement liés à la modernisation et à l’évolution des process.



Pour compléter ma formation initiale, j’ai récemment obtenu le diplôme de responsable d’unité logistique à l’Institut Européen de la Logistique (IEL) de Villeneuve d’Ascq (59)





Listes des compétences :



Managériales :



- Fédérer les équipes autour d’un projet,



- Animer des réunions d’information,



- Coordonner les plans d’actions,



- Accompagner les opérationnels dans leur mission,



- Communiquer sur les résultats.



Gestion de production :



- Elaborer le cahier des charges pour développer les outils de suivi,



- Optimisation de la gestion des stocks pour réduire le coût de stockage,



- Adapter l’effectif à la charge pour obtenir des gains de productivité,



- Concevoir des outils de mesure pour faire évoluer les process et assurer la qualité de service aux prestataires.



Techniques :



Maîtrise des outils informatiques :

- Business object,AS 400, Windows NT, word, excell power point





Connaissances de la VPC, (vente par correspondance) et des métiers de la logistique



Mes compétences :

Communiquer

Encadrer

Manager

Motiver

Ordonnancement

Production

Production manager