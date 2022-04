Jean Michel DUFOURC

Mai 2013

Après des responsabilités techniques dans la marine marchande comme officier sur des paquebots de croisière puis à la direction technique au sein du groupe mulliez, j’ai crée mon entreprise de vente et réparation de bateaux de plaisance en 1987 sur la côte basque.



Passionné par le milieu maritime et le commerce , j’ai pris la distribution en exclusivité sur le territoire France Pays francophones et Dom Tom des voiliers TES de construction nordique de qualité en pleine expansion ( gamme de 5 voiliers dont 3 transportables et 2 non transportables – 6.40 à 9.70 mètres – programme croisière confort très polyvalent grâce à leur concept – sans permis - navigation mer, canaux, lacs … )Array



Suite légitime de plus de 25 ans passé en tant que patron et en vue d’une cession d’entreprise programmée, je recherche partenaire commercial-associé ou agent-commercial pour développer les ventes, Profil : commercial / vente , Langues : anglais / espagnol souhaité , Expérience éventuelle au secteur nautique , contact : 06.10.27.50.87