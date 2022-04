Jean-Michel DUPLAND

Mon intérêt pour l'alimentaire m'a très rapidement fait passer de l'agriculture à l'agro-alimentaire. Après une formation agricole du fait de mes origines familiales (mes grands-parents étaient agriculteurs), j'ai dévié vers l'agro-alimentaire et depuis, je vis une grande passion pour ce secteur. J'ai la chance de rencontrer lors des différents déplacements sur ma zone commerciale qui représente une trentaine de pays, les meilleurs pâtissiers, barmen, cuisiniers, travaillant dans les établissements les plus prestigieux. C'est un réel plaisir de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures et de partager la créativité et la passion de tous ces professionels.

Je peux concilier ma vie familiale (marié avec 4 enfants), ma passion pour le sport (et en particulier la course à pied) avec une fonction très prenante mais très enrichissante personnellement.



Mes compétences :

Export

Europe

Agriculture

Commercial

Business development