Jean-Michel DUQUERROIS

Chef de département

- Direction de grands projets

- Encadrement d’équipes internationales

- Direction technique, architecture et développement

- Intégration et déploiement de produits et solutions

- Expert Télécom et Réseaux





Grande expérience dans différents postes de leadership et management d'équipe(150 personnes et autant de sous-traitants off-shore) et de programmes complexes ($10M+) en environnement multi sites et multi culturel, avec des équipes en Amérique du Nord, en France et en sous-traitance en Inde. Création de plusieurs départements.



Responsable du développement de commutateurs GSM/GPRS/EDGE (BSC, TCU, PCU), de l'architecture à la validation système : plateformes HW et SW etlogiciels applicatifs.



Responsabilité end to end de réseaux expérimentaux LTE (réseaux sans fil dits de 4ème génération) en Europe, de la réponse à l'appel d'offre à l'implémentation et l'opération chez le client.



J'ai récemment rejoint EADS Defense and Security en tant que Head of System Development.