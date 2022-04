Jean Michel DURAND

Marié, deux enfants, 54 ans, j'ai commencé mes activités comme lieutenant de Sapeur Pompier à Paris, avant de développer une carrière de 33 ans comme dirigeant, spécialiste dans la vente et la location de biens d'équipement dans les marchés "B to B".



Je dirige actuellement une société commercialisant des matériels de

manutention et je recherche des personnels dans le domaine commercial, du jeune débutant au cadre plus expérimenté; je reste également très ouvert pour rencontrer des personnes en redéfinition de carrière.



Mes compétences :

Direction de filiale

Histoire

Véhicules industriels