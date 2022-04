Jean-Michel ERRERA

Une carrière longtemps consacrée à l'audit et au domaine bancaire ( Conduite de projets importants -Contrôle de gestion/- Inspection Générale- Direction générale de banque). Je suis actuellement Senior Advisor chez DELOITTE

Pour autant mes goûts sont éclectiques , participation à l'émergence d'un parc de loisirs, création d'une startup internet ,rédaction d'un roman policier, membre du Comité d'audit de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte, Trésorier d'une fondation reconnue d'utilité publique pour adultes autistes. Je suis actuellement co-fondateur de MIPISE.COM (solution de Finance participative)

J'aime également faire du sport ( trekking dans l'Himalaya, Kilimandjaro, parcourir la Corse à Vélo...), aider , voyager, voir des amis, sortir au théâtre et au Cinéma...m'occuper de mes enfants !



Mes compétences :

Audit

Direction générale

Project Management Office

Création d'entreprise