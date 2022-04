Jean-Michel ESPARDEILLE

"Regrouper nos compétences pour apporter à votre entreprise les meilleurs conseils et les meilleures solutions réseaux, informatique et téléphoniques.”

C’est la démarche du rapprochement des sociétés Castraises Pipeline informatique et JTL Conseil (distributeur Coriolis).



Le groupe Reset est né de cette alliance et met à votre disposition:



Un service commercial: Objectifs, Méthodes, conseil et solutions en respect la spécificité de votre métier.



Des Financements: Permettre la mise à jour de vos équipements sans pénaliser votre trésorerie.



Reprise et valorisation d’un parc ancien, informatique, bureautique ou téléphonique.



Audit et Gestion: Un interlocuteur unique pour des offres de Télécom et informatiques sur mesure.



Autant en matériels (location, prêt, dépannage) qu’en logiciels (logiciels dédiés à votre activité, sécurité des données, antivirus, sites internet,



sauvegardes externalisées…)



Maintenance: Contrat d’infogérance et de sous-traitance adaptées à votre type d’activité ainsi qu’à la taille de votre structure et à votre activité