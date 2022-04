Jean-Michel FANCHIN

Fort de près de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.



Nous recherchons actuellement des Ingénieurs études et développement afin d’intégrer nos équipes .



En tant qu'Ingénieurs Études et Développement Nouvelles Technologies vous intervenez sur les différentes phases d'un projet d'informatique de gestion : conception, réalisation, tests, recette, mise en production, ... etc.



Les compétences techniques : Java/JEE, Struts, Spring, .net, c#, Hibernate, Weblogic, Drupal, Javascript, PHP et les méthodologies : Agile, Scrum, UML, Design Patterns.



N'hésitez pas à nous contacter !!!





Mes compétences :

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information

Entretien de recrutement

Sourcing

Recrutement

Relation entreprises étudiants

Fiche de poste

Pré qualifications