Jean-Michel FAURE

En tant qu'expert en formulation et mise en forme des poudres, je suis maintenant Responsable du service de R&D Poudre au sein de la société Kerneos, Leader mondial de la chimie des Aluminates de Calcium.

De formation technicien chimiste, j'ai suivi les cours du CNAM pour me spécialiser en chimie des polymères. Mes emplois successifs depuis 1988 m'ont permis de développer mes compétences en formulation et dans la mise en forme des poudres. J'ai travaillé dans différents domaines industriels et techniques : le textile (greffage ionique d'antibactérien chez IFTH), les polymères isolants pour fils conducteurs (Nexans), la recherche pharmaceutique (formes à libération contrôlée par encapsulation et spray coating chez Flamel), les matériaux de construction (Lafarge & Siniat), la formulation de solution active de nettoyage (SRI France).



Je suis d'un bon relationnel, plutôt innovant et orienté produit. J’apprécie le contact avec les clients et les utilisateurs finaux.



Mes compétences :

Développement produit

Chef de projet

Peinture

Formulation

Matériaux