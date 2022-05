15 ans d'expérience au sein d'un département R&D + 3 ans en tant que Responsable Marketing dans le secteur de la construction. Compétences en management d'équipe, marketing, ventes et chimie. Nommé Responsable Marketing en 2014 après l'obtention du MBA délivré par NEOMA Business School (Fusion des écoles de commerce et de management de Rouen et Reims)



Mes compétences :

Chimie

R&D

Gestion de projet

Chimie analytique

Ingénierie

Marketing