Quentin MALBAULT

Actuellement en poste pour en grande distribution, je souhaite évoluer et mettre en avant toutes mes connaissances et exercer un métier pour lequel j'ai fais mes études.

Je suis prêt à manager à nouveau, négocier avec les commerciaux chaque marques du magasin, et mener à bien les missions qui me seront confiées.

Motivé, rigoureux et organisé, je mettrai un point d'honneur au bon fonctionnement de la logistique et de l'organisation de l'équipe.